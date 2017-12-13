Мажорка на Lexus признала вину в наезде на 11 пешеходов в Харькове

Студентка из Харькова Елена Зайцева, которая сбила 11 пешеходов за рулём своего Lexus, признала свою вину. Об этом сообщает агентство Укринформ. Девушка заявила о раскаянии на заседании суда, где слушается вопрос о продлении ей меры пресечения.
Ранее обвиняемая неоднократно выражала соболезнования родственникам погибших, но при этом отмечала, что трагическое ДТП было несчастным случаем.
Смертельное ДТП в центре #Харьков’а: автомобиль влетел в толпу пешеходов— StudMedia (@StudMedia) 18 октября 2017 г.
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— Я соболезную и прошу у вас прощения. Я знаю, что это ничего не изменит, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Если бы можно было всё вернуть, я отдала бы полжизни, и я готова понести наказание, которое даст мне суд, — заявила Зайцева, добавив, что больше никогда не сядет за руль.
Напомним, сама авария произошла вечером 18 октября. Внедорожник "Лексус" вылетел на тротуар, снося всё на своём пути: и столбы, и пешеходов. По последним данным, погибло шесть человек. За рулём была 20-летняя Елена Зайцева. Сообщалось, что девушка находилась под действием опиатов.
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