Госдума ужесточила наказание за живодёрство

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, который ужесточает наказание за живодерство. Теперь за жестокое обращение с животными может грозить пять лет тюрьмы. Речь идет о преступлениях, совершенных группой лиц или же в присутствии детей.

Кроме того, за живодерство из хулиганских и корыстных побуждений грозят три года тюрьмы, штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

Добавим, что за убийство нескольких животных или же трансляцию расправы в Сеть также можно сесть на пять лет.