Жителя Читы обвинили в 8 убийствах из национальной ненависти

Его жертвами становились выходцы из среднеазиатских республик, в частности, мужчина неоднократно нападал на торговцев фруктами.

Следователи завершили расследование уголовного дела по жителю Читы: мужчина обвиняется в восьми убийствах на почве национальной ненависти. Об этом сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю. В вину ему также вменяется покушение на семерых человек, в том числе малолетнего. На протяжении 10 лет жертвами мужчины становились выходцы из среднеазиатских республик.

Злоумышленник использовал пистолет ИЖ-79 и автомат Калашникова. Количество совершённых им нападений огромно. Так, в июле 2006, 2013 и 2016 годах он нападал на торговцев фруктами в разных частях города. В мае 2013 года расстрелял четырёх человек в посёлке Песчанка, а в июле 2012 года поджёг частный дом в Чите, где проживала цыганская семья, а после открыл огонь на поражение по людям.

Установить его причастность к ряду преступлений удалось только в 2016 году. Теперь преступника ожидает пожизненный тюремный срок.