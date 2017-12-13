Соцработницу и двух мужчин задержали за убийство ленинградской блокадницы

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Соцработницу и двух мужчин задержали за убийство ленинградской блокадницы

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По делу об убийстве старейшего работника Мариинского театра 93-летней блокадницы Нины Мациной задержана сотрудница благотворительной организации и двое её сообщников. Об этом сообщает ГСУ СК Петербурга.

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