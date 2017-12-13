Удачно зашёл. Бомж ограбил компанию в аэропорту Парижа на 300 тысяч евро

Он просто прошёл в незапертое помещение фирмы и вышел оттуда с пакетами, полными денег.

В аэропорту Парижа произошло необычное ограбление. Из помещения одной компании вынесли 300 тысяч евро, пишет газета Parisien. После того как было изучено видео с камер наблюдения, стало понятно, что грабитель — бездомный и что ему очень повезло.

На записи было видно, как местный бомж копается в мусорном баке, а потом замечает, что дверь в один из офисов незаперта. Это был вход в помещение фирмы, занимающейся операциями с наличными.

Недолго думая, бездомный вошёл в офис, а вышел оттуда через несколько минут, держа в руках два больших пакета с деньгами.

Если раньше он часто появлялся в здании аэропорта, то после инцидента его больше не видели.