В СК раскрыли подробности убийства ленинградской блокадницы

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу рассказали подробности убийства 93-летней жительницы блокадного Ленинграда, старейшего работника Мариинского театра Нины Мациной. Следователи сообщили, что пожилую женщину задушили из корыстных целей.

В ведомстве сообщили, что убийство задумала социальная работница, которая ухаживала за Мациной последние несколько месяцев. Именно она открыла дверь в квартиру пожилой женщины своему подельнику, который и расправился с блокадницей. Его сообщник в это время следил за обстановкой и тем, чтобы их никто не увидел.

Сейчас и соцработница, и двое её сообщников задержаны. Решается вопрос об их аресте.