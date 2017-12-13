В Кремле удовлетворены оперативной ликвидацией аварии на газопроводе в Австрии

В Кремле удовлетворены тем, что авария на газопроводе в Австрии была локализована оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Мы удовлетворены, что достаточно в сжатые сроки удалось выйти на ликвидацию последствий этой аварии, — сказал Песков.

Он также добавил, что подобная авария показала, насколько важны и надёжны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу и как остро стоит вопрос надёжности всей системы.

Напомним, взрыв прогремел на газораспределительной станции компании OMV в Баумгартене 12 декабря. При ЧП пострадал 21 человек.