Колокольцев и Шойгу подписали соглашение о взаимодействии МВД и Минобороны

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу подписали соглашение о взаимодействии. Ведомства будут совместными усилиями выявлять и пресекать преступления и иные правонарушения.
Также в их планах проводить мероприятия по розыску военнослужащих, повышению безопасности дорожного движения, противодействию обороту наркотиков и проч.
— Убеждён, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества, — цитирует Колокольцева РИА "Новости".
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