Колокольцев и Шойгу подписали соглашение о взаимодействии МВД и Минобороны

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Колокольцев и Шойгу подписали соглашение о взаимодействии МВД и Минобороны

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Ведомства будут совместно работать по вопросам незаконного оборота наркотиков, повышению безопасности дорожного движения и др.

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу подписали соглашение о взаимодействии. Ведомства будут совместными усилиями выявлять и пресекать преступления и иные правонарушения.

Также в их планах проводить мероприятия по розыску военнослужащих, повышению безопасности дорожного движения, противодействию обороту наркотиков и проч.

— Убеждён, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества, — цитирует Колокольцева РИА "Новости".

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