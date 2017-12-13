Учёные выяснили, что первые земные "кирпичики жизни" возникли в космосе

Проведённый ими эксперимент также показал, что человек может иметь внеземное происхождение.

Учёные доказали, что молекулы спиртов, сахаров и аминокислот могут возникать в открытом космосе из метана и других простых молекул при их столкновениях с космическими лучами.

Сасан Эсмаили и его коллеги из Шербрукского университета (Канада) искусственным путём создали макет космоса и воспроизвели атмосферу, идентичную настоящему космическому пространству. Периодически исследователи подвергали "межзвёздную материю" воздействию магнитных полей и других типов излучения, имитируя процессы, которые происходят в открытом космосе.

— Эти реакции молекулярного синтеза, как мы считаем, могли играть определяющую роль в биогенезе и формировании простейших "кирпичиков жизни" в Солнечной системе и быть ключом к зарождению жизни и химической эволюции органических молекул в других уголках Вселенной, — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Chemical Physics.

Как показал эксперимент, внутри макета начали возникать молекулы "кирпичиков жизни" — ацетилена, спиртов, ароматических углеводородов, сахаров, которые, как раньше считали учёные, могут возникать только внутри будущих звёздных систем.

Это, по мнению исследователей, говорит о том, что первые формы жизни могли зародиться не на Земле, а в космосе, и доказывает теорию, что человек имеет внеземное происхождение.