Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы ФСИН Коршунова до февраля

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Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы ФСИН Коршунова до февраля

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Олег Коршунов. Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова до февраля. Напомним, Коршунова судят по делу о растрате.

Таким образом, судья подтвердил решение, принятое ранее Басманным судом. Обвиняемый Коршунов останется в изоляторе до 13 февраля. Он и другая фигурантка дела — предпринимательница Марина Дюкова — не признают свою вину.

Олег Коршунов был арестован 14 сентября в Москве. Замглавы ФСИН было предъявлено обвинение в растрате 160 миллионов рублей при использовании служебного положения.

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