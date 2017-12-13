Матвиенко: Путин лично занимался руководством ВКС в Сирии

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Матвиенко: Путин лично занимался руководством ВКС в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Ольга Балашова

Российский лидер Владимир Путин лично занимался руководством ВКС РФ во время операции в Сирии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Как член Совета безопасности, я могу сказать — раньше я этого не говорила: президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования, — пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что благодаря работе российской авиации и сирийских правительственных войск удалось сохранить целостность республики. Она отметила, что это личная победа и большой успех лидера страны.

Ранее Генштаб РФ отчитался, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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