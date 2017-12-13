Урну с прахом Хворостовского "нашли" в одном из медучреждений Красноярска

По словам властей региона, общественность не имеет доступа к праху знаменитого оперного баритона по настоянию родственников.

В пресс-службе губернатора Красноярского края прояснили вопрос с "исчезновением" урны с прахом Дмитрия Хворостовского, о чём сегодня написали местные СМИ. По данным властей региона, капсула не утеряна, она находится в одном из медицинских учреждений Красноярска. Как сообщает "Говорит Москва", таким было решение родственников артиста.

— Странно, что такая информация появляется. Урна не утеряна, она хранится в Красноярске в специальном медицинском учреждении. Она не предана публичному доступу именно по настоянию родственников. Они хотят дождаться официального решения о том, как будет увековечена память Дмитрия Хворостовского. Решения такого пока нет, — заявила глава пресс-службы правительства края Елена Уляшева.

Напомним, по данным местных журналистов, 29 ноября прах Хворостовского тайно привезли в Красноярск, где его следы теряются, — до сих пор никто из красноярцев не имел возможности поклониться ему, чтобы почтить память своего знаменитого земляка. Не сумели найти ответа на этот вопрос и чиновники. В частности, министр культуры Красноярского края Елены Мироненко отказалась комментировать эту тему, переадресовав её администрации губернатора.

Как сообщал Лайф, Дмитрий Хворостовский скончался после продолжительной болезни на 56-м году жизни. Последние два с половиной года он боролся с раком мозга.