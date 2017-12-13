Вам наличными? МВД предложило платить россиянам миллионы за помощь полиции

В законопроекте прописаны суммы от 500 тысяч до трёх миллионов рублей, но выплаты могут быть и больше.

МВД России подготовило законопроект о вознаграждении граждан, которые помогают в раскрытии преступлений. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно ему, речь идёт об информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию лиц, совершивших его. За это планируют выдавать от 500 тысяч до нескольких миллионов.

Решение о размере выплаты будет приниматься только после задержания разыскиваемого или предъявления ему обвинения. Сумму можно будет получить как наличными, так и переводом.

Решение о выплате будет зависеть от её размера. 500 тысяч могут выдать в региональном управлении МВД, до трёх миллионов рублей — через замминистра внутренних дел, а всё что свыше — по личному указанию главы МВД.