"Крепкий орешек" и "Титаник" признали национальным достоянием США

Всего в список реестра вошло 25 фильмов. "Самым молодым" из них стал криминальный триллер Кристофера Нолана "Помни".

Национальный реестр кинофильмов конгресса США причислил ещё 25 лент к национальному достоянию страны, передаёт The Hollywood Reporter.

Список пополнил также культовый боевик "Крепкий орешек" (1988 года) с Брюсом Уиллисом в главной роли и бессмертная мелодрама "Титаник" с молодыми Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Попала в него и геройская лента "Супермен" (1978 года).

Также достоянием были празнаны фильмы "Балбесы", "Туз в рукаве", "Только у ангелов есть крылья", "Дамбо". Самым "молодым" из них стал триллер Кристофера Нолана "Помни".