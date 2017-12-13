ЗРС С-400 и "Панцири-С1" останутся на авиабазе Хмеймим в Сирии

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" останутся на российской авиабазе Хмеймим. Решение о сокращении группировки войск их не коснётся, сообщил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей, — приводит слова Бондарева ТАСС.

Он добавил, что именно появление этих комплексов и навело порядок в небе над Сирией.

Приказ о сокращении группировки войск принял президент РФ Владимир Путин во время посещения Хмеймим 11 декабря.