В Карелии осудили женщину, которая пьяной проспалась в чужой квартире

Жительницу города Сегежи Республики Карелия приговорили к семи месяцам общественных работ за нарушение неприкосновенности жилища. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как отмечается, женщина, будучи пьяной, поругалась со своим сожителем и ушла из дома. В одном из микрорайонов города она пролезла через окно в дом своей старой знакомой, чтобы выспаться. Через некоторое время она скрылась, но была обнаружена сотрудниками полиции.
Судья постановил удерживать часть зарплаты женщины все семь месяцев общественных работ.
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