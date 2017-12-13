В Карелии осудили женщину, которая пьяной проспалась в чужой квартире

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В Карелии осудили женщину, которая пьяной проспалась в чужой квартире

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Старостин

Она проникла в дом своей старой знакомой, а после того, как отдохнула, скрылась с места преступления.

Жительницу города Сегежи Республики Карелия приговорили к семи месяцам общественных работ за нарушение неприкосновенности жилища. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как отмечается, женщина, будучи пьяной, поругалась со своим сожителем и ушла из дома. В одном из микрорайонов города она пролезла через окно в дом своей старой знакомой, чтобы выспаться. Через некоторое время она скрылась, но была обнаружена сотрудниками полиции.

Судья постановил удерживать часть зарплаты женщины все семь месяцев общественных работ.

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