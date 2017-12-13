Президентские "кортежи" будут покупать бизнесмены

Проект отечественных авто премиум-класса разрабатывается с 2012 года и включает в себя четыре модели: седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

Российские предприниматели проявляют большой интерес к отечественным автомобилям линейки проекта "Кортеж". Однако заказ на производство премиум-авто в 2018 году уже сформирован. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, машины, собранные в следующем году, будут переданы гаражу особого назначения Федеральной службы охраны. Однако в будущем покупателями смогут стать и российские бизнесмены, уже заинтересовавшиеся данным предложением.

— Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки, — заявил министр.

Проект "Кортеж" разрабатывается по поручению президента с 2012 года. Он включает четыре модели: седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Планируется, что последний будет использоваться при инаугурации следующего президента РФ.