Ногой по лицу. В Петербурге выпускник колледжа жестоко избил бомжа — видео

Кадры были размещены в соцсетях очевидцем и вызвали волну возмущения среди пользователей.

Жестокое избиение бездомного в Санкт-Петербурге стало объектом полицейского расследования.

На кадрах, размещённых в соцсетях очевидцем, молодой человек подходит к пожилому мужчине — скорее всего, бездомному — и наносит ему удар ногой по лицу. На этом моменте съёмка обрывается.

Участником скандального видео оказался выпускник техникума энергомашиностроения в Петербурге Виталий Иванов.

Отметим, что на странице молодого человека в соцсети "ВКонтакте" также есть несколько публикаций, которые вызывают вопросы. Например, на одном из фото он и двое молодых людей пинают лежащего на земле парня.

— Устанавливаются личности участников происшествия, обстоятельства, предшествовавшие этому инциденту, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители уточнили, что в ближайшее время проведут с хулиганом беседу. Также предстоит установить личность мужчины, ставшего объектом необъяснимой агрессии.