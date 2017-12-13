Ногой по лицу. В Петербурге выпускник колледжа жестоко избил бомжа — видео

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Ногой по лицу. В Петербурге выпускник колледжа жестоко избил бомжа — видео

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Кадры были размещены в соцсетях очевидцем и вызвали волну возмущения среди пользователей.

Жестокое избиение бездомного в Санкт-Петербурге стало объектом полицейского расследования.

На кадрах, размещённых в соцсетях очевидцем, молодой человек подходит к пожилому мужчине — скорее всего, бездомному — и наносит ему удар ногой по лицу. На этом моменте съёмка обрывается.

Участником скандального видео оказался выпускник техникума энергомашиностроения в Петербурге Виталий Иванов.

Отметим, что на странице молодого человека в соцсети "ВКонтакте" также есть несколько публикаций, которые вызывают вопросы. Например, на одном из фото он и двое молодых людей пинают лежащего на земле парня.

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/id368869985" target="_blank">Виталик Иванов</a></p>

— Устанавливаются личности участников происшествия, обстоятельства, предшествовавшие этому инциденту, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители уточнили, что в ближайшее время проведут с хулиганом беседу. Также предстоит установить личность мужчины, ставшего объектом необъяснимой агрессии.

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