В Турции признали биткоин самым раздутым финансовым пузырём

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В Турции признали биткоин самым раздутым финансовым пузырём

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Заместитель главы правительства полагает, что стоимость криптовалюты может рухнуть так же быстро, как и поднялась.

Вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек заявил, что биткоин является самым крупным пузырём в истории финансов. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Биткоин превзошёл тюльпаноманию — самый крупный пузырь в истории финансов, — отметил турецкий чиновник.

Он привёл график с издания Zerohedge, на котором видно, что основная криптовалюта мира (красным) прибавляет в стоимости быстрее, чем "бесценные" цветы (зелёным) почти пять веков назад. Мехмет Шимшек полагает, что цена биткоина может также быстро рухнуть, как и взлетела.

Тюльпаномания — это всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в период с 1636 по 1637 год. Тогда через несколько месяцев рынок рухнул, оставив немало банкротов.

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