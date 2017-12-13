В Турции признали биткоин самым раздутым финансовым пузырём

Заместитель главы правительства полагает, что стоимость криптовалюты может рухнуть так же быстро, как и поднялась.

Вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек заявил, что биткоин является самым крупным пузырём в истории финансов. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере".

Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş.



Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir.



Bitcoin Surpasses "Tulip Mania"...https://t.co/qeYp9aCWZ1 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 13 декабря 2017 г.

— Биткоин превзошёл тюльпаноманию — самый крупный пузырь в истории финансов, — отметил турецкий чиновник.

Он привёл график с издания Zerohedge, на котором видно, что основная криптовалюта мира (красным) прибавляет в стоимости быстрее, чем "бесценные" цветы (зелёным) почти пять веков назад. Мехмет Шимшек полагает, что цена биткоина может также быстро рухнуть, как и взлетела.

Тюльпаномания — это всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в период с 1636 по 1637 год. Тогда через несколько месяцев рынок рухнул, оставив немало банкротов.