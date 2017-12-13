В Китае представили копию iPhone X стоимостью $300

Аппарат получил процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной.

Китайская компания Leagoo представила общественности копию смартфона iPhone X по цене в три раза ниже оригинала. Об этом сообщает The Verge.

Would you buy an Android iPhone X clone for under $300? https://t.co/LHuxp6QpT1 pic.twitter.com/xdu5sWPSta — The Verge (@verge) 12 декабря 2017 г.

Сообщается, что модель получила название S9. По версии разработчиков, она является абсолютной копией оригинального "яблока".

Впрочем, китайцы не смогли повторить все функции iPhone. В частности, разработчикам не удалось реализовать в своём флагмане главную особенность iPhone X — систему распознавания лица Face ID. Зато они снабдили телефон сканером пальца на задней панели.

Китайская копия получила процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти, а также 128 гигабайт встроенной памяти.