В Китае представили копию iPhone X стоимостью $300

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В Китае представили копию iPhone X стоимостью $300

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Аппарат получил процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной.

Китайская компания Leagoo представила общественности копию смартфона iPhone X по цене в три раза ниже оригинала. Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что модель получила название S9. По версии разработчиков, она является абсолютной копией оригинального "яблока".

Впрочем, китайцы не смогли повторить все функции iPhone. В частности, разработчикам не удалось реализовать в своём флагмане главную особенность iPhone X — систему распознавания лица Face ID. Зато они снабдили телефон сканером пальца на задней панели.

Китайская копия получила процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти, а также 128 гигабайт встроенной памяти.

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