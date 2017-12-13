"Обращения ничего не меняют". В Минобороны раскритиковали работу ОБСЕ в Донбассе

В ведомстве считают, что Киев намеренно пытается исключить российских военнослужащих из мониторинга выполнения минских соглашений.

Минобороны РФ критически отозвалось о работе миссии ОБСЕ в Донбассе. Ведомство жаловалось в организацию на притеснение россиян во время работ по урегулированию конфликта в Донбассе, однако результата нет.

— Мы неоднократно доводили информацию о неприемлемых действиях украинской стороны. Все эти обращения ничего не меняют, — заявил представитель Минобороны России Андрей Коротков.

После таких ситуаций, по его словам, "складывается впечатление, что украинская сторона намеренно пытается исключить российских военнослужащих в составе СЦКК из процесса мониторинга выполнения минских соглашений".