Голый испанец расхаживал по улице и крушил автомобили — видео

Обнажённый мужчина устроил настоящий переполох на улицах испанского города Тудела. Неизвестный в костюме Адама разгуливал по проезжей части и вёл себя довольно агрессивно: напрыгивал на лобовые стекла автомобилей, отрывал боковые зеркала.
Esta mañana había en Tudela un hombre desnudo en medio de la carretera— Hoju (@givbafee) 12 декабря 2017 г.
Qué le ha pasado a su ropa y por qué este señor está tan enfadado con los coches pic.twitter.com/nyVfToQ4O4
По словам одного из очевидцев, после того, как странный прохожий оторвал зеркало от одной из машин и выбросил его, вмешался сотрудник муниципальной полиции. Вместе с несколькими гражданами дебошира удалось остановить. Впоследствии он был арестован. Сообщается, что у 41-летнего мужчины проблемы с психикой.
- Популярные
- По времени