Голый испанец расхаживал по улице и крушил автомобили — видео

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Голый испанец расхаживал по улице и крушил автомобили — видео

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Мужчину удалось скрутить полицейскому и нескольким прохожим. Сообщается, что у него проблемы с психикой.

Обнажённый мужчина устроил настоящий переполох на улицах испанского города Тудела. Неизвестный в костюме Адама разгуливал по проезжей части и вёл себя довольно агрессивно: напрыгивал на лобовые стекла автомобилей, отрывал боковые зеркала.

По словам одного из очевидцев, после того, как странный прохожий оторвал зеркало от одной из машин и выбросил его, вмешался сотрудник муниципальной полиции. Вместе с несколькими гражданами дебошира удалось остановить. Впоследствии он был арестован. Сообщается, что у 41-летнего мужчины проблемы с психикой.

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