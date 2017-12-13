Голый испанец расхаживал по улице и крушил автомобили — видео

Мужчину удалось скрутить полицейскому и нескольким прохожим. Сообщается, что у него проблемы с психикой.

Обнажённый мужчина устроил настоящий переполох на улицах испанского города Тудела. Неизвестный в костюме Адама разгуливал по проезжей части и вёл себя довольно агрессивно: напрыгивал на лобовые стекла автомобилей, отрывал боковые зеркала.

Esta mañana había en Tudela un hombre desnudo en medio de la carretera

Qué le ha pasado a su ropa y por qué este señor está tan enfadado con los coches pic.twitter.com/nyVfToQ4O4 — Hoju (@givbafee) 12 декабря 2017 г.

По словам одного из очевидцев, после того, как странный прохожий оторвал зеркало от одной из машин и выбросил его, вмешался сотрудник муниципальной полиции. Вместе с несколькими гражданами дебошира удалось остановить. Впоследствии он был арестован. Сообщается, что у 41-летнего мужчины проблемы с психикой.