Стал известен гонорар игроков сборной Германии за победу на ЧМ-2018

Действующий чемпион мира на групповом этапе встретится с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Игроки сборной Германии по футболу получат по 350 тысяч евро в случае победы на чемпионате мира 2018 года.

Как сообщается на сайте немецкого футбольного союза (DFB), за выход в 1/4 финала турнира каждому футболисту полагается 75 тысяч евро, в 1/2 финала — 125 тысяч, за третье место на чемпионате — 150 тысяч, выход в финал ЧМ-2018 гарантирует игрокам по 200 тысяч евро.

Отмечается, что за участие в групповом этапе и выход в 1/8 финала турнира премиальные не предусмотрены.

Немецкая сборная является действующим чемпионом мира. На групповом этапе ЧМ-2018, который пройдёт в России, она сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.