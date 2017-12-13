Захарова: Сохранение российского военного присутствия в Сирии полностью законно

Но этого, к сожалению, не скажешь о представителях США и коалиции, чьи предлоги для того, чтобы остаться в арабской республике, не принимает МИД РФ.

Российское присутствие в Сирии носит законный характер, а вот действия Вашингтона нарушают суверенитет арабской республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что между российской стороной и сирийским руководством действуют соглашения, которые были заключены в полном соответствии с международным правом.

— Наши военные сохраняют своё присутствие на сирийской земле и готовы в случае необходимости пресекать попытки террористического подполья перегруппироваться или восполнить свои потери в людской силе, в вооружениях, — сообщила Захарова.

Вместе с тем, по её словам, Москва не принимает предлоги коалиции во главе с США остаться в Сирии. Их действия нарушают суверенитет страны, считают в МИД.

Ранее представители Пентагона заявили, что не заметили "значимого сокращения" российских войск в Сирии. Американская сторона утверждает, что основная часть военнослужащих и техники ВС РФ остаётся на сирийской территории.