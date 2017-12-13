Порошенко: Харьков является форпостом Европы на северо-востоке

Лидер Незалежной провёл встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой в украинском городе Харькове, который Порошенко поэтично назвал форпостом Европы на северо-востоке. Соответствующая запись появилась в "твиттере" президента Украины.
Щойно завершилися переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 декабря 2017 г.
Символічно, що наша зустріч вперше відбувається у Харкові, який є форпостом Європи на північному сході. @prezydentpl pic.twitter.com/QihGexnP5r
До этой встречи Порошенко и Дуда контактировали по телефону, и пресс-служба президента Польши допустила курьёзную ошибку, опубликовав новость о прошедшем разговоре. В сообщении отмечалось, что Дуда "провёл телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко".
- Популярные
- По времени