Порошенко: Харьков является форпостом Европы на северо-востоке

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Порошенко: Харьков является форпостом Европы на северо-востоке

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Пётр Порошенко. Фото: © REUTERS/Christian Hartmann

Лидер Незалежной провёл встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой в украинском городе Харькове, который Порошенко поэтично назвал форпостом Европы на северо-востоке. Соответствующая запись появилась в "твиттере" президента Украины.

До этой встречи Порошенко и Дуда контактировали по телефону, и пресс-служба президента Польши допустила курьёзную ошибку, опубликовав новость о прошедшем разговоре. В сообщении отмечалось, что Дуда "провёл телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко".

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