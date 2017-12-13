Канадские депутаты предложили предоставить Украине летальное оружие

Кроме того, парламентарии выступают за введение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Комитет по нацобороне Канады предложил правительству страны поддержать предоставление Украине летального оружия. Единственным условием предоставления помощи названо обещание Киева вести активную борьбу с коррупцией.

— Ряд свидетелей предполагают, что настало время для Канады серьёзно рассмотреть также вопрос поставок Украине летального вооружения и оборонной военной техники, — говорится в докладе "Поддержка Украины Канадой во время кризиса и вооружённого конфликта".

Кроме того, авторы документа рекомендуют правительству выступить за введение миротворческой миссии ООН в Донбассе и анонсировать план предоставления безвизового режима для граждан Незалежной.

В этом случае, по мнению канадских экспертов, придётся проводить дополнительные консультации с США, так как канадско-американская граница является "прозрачной, и потому могут возникнуть сложные юридические моменты в случае транзита украинских граждан".

Доклад теперь должны рассмотреть на общепарламентском заседании.