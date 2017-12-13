"Не шизофреник". Рустам Солнцев заявил о нормальности Венцеслава из "Дома-2"

По его словам, Венгржановский является вменяемым, спокойным, умным и начитанным человеком.

Шоумен Рустам Солнцев не поверил в душевное заболевание экс-участника "Дома-2" Венцеслава Венгржановского. Об этом он заявил в комментарии Пятому каналу.

— У Венцеслава нет никаких расстройств мозговой деятельности, он не идиот и не шизофреник, — сказал он.

По его словам, Венцеслав один из "вменяемых людей", спокойный, умный и начитанный человек. Он добавил, что на самом проекте у него был образ "дурачка", но тем не менее в жизни все участники другие.

По словам Солнцева, продюсеры "Дома-2" давали каждому участнику разные стереотипы поведения. Так, они указывали, что нужно вести себя неадекватно, строить отношения с женщинами определённым образом.

Также Солнцев рассказал, что Венгржановский имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ранее сообщалось, что бывший участник телешоу "Дом-2" одиозный Венцеслав Венгржановский загремел в психиатрическую больницу в Краснодаре.