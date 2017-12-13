Со стороны Кубани собрали все автомобильные пролёты Крымского моста

Строители обещают до конца года произвести ту же работу со стороны полуострова до фарватера.

Со стороны Краснодарского края завершено возведение пролётов автодорожной части моста.

— Строителям осталось завершить сборку пролётов на последнем морском участке — от фарватера до Керченского берега. Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года, — сообщают в информационном центре "Крымский мост".

Напомним, в начале этого месяца были установлены все опоры автодорожной части моста. В зимний период продолжится работа по установке опор и пролётов железнодорожной части.

Ожидается, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет начато через год, а поезда поедут по нему в 2019 году.