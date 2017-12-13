Со стороны Кубани собрали все автомобильные пролёты Крымского моста

Со стороны Краснодарского края завершено возведение пролётов автодорожной части моста.
— Строителям осталось завершить сборку пролётов на последнем морском участке — от фарватера до Керченского берега. Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года, — сообщают в информационном центре "Крымский мост".
Напомним, в начале этого месяца были установлены все опоры автодорожной части моста. В зимний период продолжится работа по установке опор и пролётов железнодорожной части.
Ожидается, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет начато через год, а поезда поедут по нему в 2019 году.
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