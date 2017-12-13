Захарова уличила Трампа в бесконечной нелогичности

Она допускает, что одиозные высказывания лидера США объясняются попытками привлечь внимание избирателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент США Дональд Трамп крайне нелогичен в своих высказываниях, вплоть до того, что одно может противоречить другому.

— Эти заявления бесконечны в своей какой-то нелогичности, безосновательности и изменчивости. Заявления и американского президента, и руководителя Госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США — они бесконечно меняются вплоть до наоборот, — сказала Захарова, комментируя недавние слова Трампа о том, что США одержали победу в двух мировых войнах.

— Здесь вопрос только один: это заявляется для своей политической активности, чтобы каким-то образом привлечь к себе внимание своих избирателей, последователей или это официальная позиция США? — задалась вопросом Захарова.

Напомним, во время недавней встречи со своими сторонниками Трамп назвал США нацией, которая кроме победы в двух мировых войнах также вырыла Панамский канал, отправила человека на Луну и "поставила коммунизм на колени".