Не угодишь. Посольство РФ высмеяло статью Times о выводе войск из Сирии

Издание призвало своих читателей "не быть одураченными новогодними решениями" президента России.

Российское посольство в Лондоне в своём "твиттере" ответило на статью, опубликованную в издании The Times о выводе российских войск из Сирии.

На страницах издания появилась критическая статья с заголовком "Не дайте себя одурачить новогодними решениями". В ответ дипломаты заметили, что любое действие России подвергается критике.