Не угодишь. Посольство РФ высмеяло статью Times о выводе войск из Сирии

Российское посольство в Лондоне в своём "твиттере" ответило на статью, опубликованную в издании The Times о выводе российских войск из Сирии.
На страницах издания появилась критическая статья с заголовком "Не дайте себя одурачить новогодними решениями". В ответ дипломаты заметили, что любое действие России подвергается критике.
— Россия вводит войска, чтобы спасти Сирию, — плохо. Россия спасла Сирию и выводит войска — плохо. Мы в замешательстве, — написали дипломаты в микроблоге.
Russia intervenes to save Syria: bad. Russia pulls out after saving Syria: bad. We are confused, @rogerboyes! pic.twitter.com/CHAOZz5742— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 декабря 2017 г.
- Популярные
- По времени