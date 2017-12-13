Не угодишь. Посольство РФ высмеяло статью Times о выводе войск из Сирии

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Не угодишь. Посольство РФ высмеяло статью Times о выводе войск из Сирии

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Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Издание призвало своих читателей "не быть одураченными новогодними решениями" президента России.

Российское посольство в Лондоне в своём "твиттере" ответило на статью, опубликованную в издании The Times о выводе российских войск из Сирии.

На страницах издания появилась критическая статья с заголовком "Не дайте себя одурачить новогодними решениями". В ответ дипломаты заметили, что любое действие России подвергается критике.

— Россия вводит войска, чтобы спасти Сирию, — плохо. Россия спасла Сирию и выводит войска — плохо. Мы в замешательстве, — написали дипломаты в микроблоге.
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