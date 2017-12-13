Россияне стали меньше покупать автомобили с мощным двигателем

Ожидается, что такая тенденция сохранится и в следующем году. Это связано с планируемым ростом цен на машины.

Объём продаж в России новых автомобилей с мощностью свыше 200 лошадиных сил снизился до 8,4%. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", в прошлом году этот показатель был равен 9,2%.

Сообщается, что основной объём рынка направлен на автомобили с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил — 72,9%. Машины до 100 л.с. занимают 18,7% рынка.

Как добавил директор агентства Сергей Целиков, спрос на мощные автомобили в следующем году будет также уменьшатся. По его словам, это связано с готовящимися изменениями акцизов на новые автомобили, в связи с чем они могут подорожать.