"Эпохальное произведение". Шнуров посвятил первый пост в Telegram песне Бузовой

Скандальный исполнитель увидел в композиции коллеги зашифрованное послание о политическом курсе России.

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил первый пост в своём телеграм-канале песне Ольги Бузовой "Мало половин", назвав её саундтреком уходящего года.

— Не подлежит никакому сомнению тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня "Мало половин", исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового внешнеполитического курса России, — написал он в телеграм-канале "Тупость, глупость и задор", который завёл в среду, 13 декабря.

По словам скандального исполнителя, "в первых же строках этого эпохального произведения нам открываются причины расставания" России с Западом. Он выразил уверенность, что в песне коллеги по цеху зашифровано описание нового внешнеполитического курса страны.

Слова о том, что ранее "в моей вселенной ты был господин", а сейчас героиня песни вынуждена открывать мир других мужчин, лидер "Ленинграда" сравнил с вызовом однополярному миру.

Ранее Шнуров сообщил в своём "инстаграме" о появлении личного телеграм-канала. На него подписалось уже более 19 тысяч человек.