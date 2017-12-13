Чем больше, тем лучше. Учёные выяснили, что привлекает женщин в мужчинах

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Чем больше, тем лучше. Учёные выяснили, что привлекает женщин в мужчинах

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Чем сильнее выглядит мужчина, тем больше его шансы купаться во внимании противоположного пола.

Австралийские учёные настоятельно рекомендуют забыть, что размер не главное. Исследователи уверены: женщин в мужчинах привлекает внушительный, крупный, да хоть гигантский… рост. А также объём бицепсов.

<p>Фото: Instagram / <a href="https://www.instagram.com/menshealthmag/" target="_blank"><strong>menshealthmag</strong></a></p>

Они предложили 160 представительницам слабого пола выбрать наиболее привлекательное, по их мнению, мужское тело (лица на снимках были обрезаны). Результаты говорят сами за себя: все испытуемые выбирали наиболее накачанных, мускулистых и крупных мужчин.

Ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело. Не понравился им и лишний вес.

Результаты опроса опровергли бытующую теорию о существовании порога физического развития, после которого мужское тело уже не так привлекает женщин. Так что можно не бояться переборщить с тренировками, отмечают исследователи.

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