Чем больше, тем лучше. Учёные выяснили, что привлекает женщин в мужчинах

Чем сильнее выглядит мужчина, тем больше его шансы купаться во внимании противоположного пола.

Австралийские учёные настоятельно рекомендуют забыть, что размер не главное. Исследователи уверены: женщин в мужчинах привлекает внушительный, крупный, да хоть гигантский… рост. А также объём бицепсов.

Они предложили 160 представительницам слабого пола выбрать наиболее привлекательное, по их мнению, мужское тело (лица на снимках были обрезаны). Результаты говорят сами за себя: все испытуемые выбирали наиболее накачанных, мускулистых и крупных мужчин.

Публикация от Men's Health (@menshealthmag) Окт 26 2017 в 9:58 PDT

Ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело. Не понравился им и лишний вес.

Публикация от Men's Health (@menshealthmag) Ноя 3 2017 в 1:52 PDT

Результаты опроса опровергли бытующую теорию о существовании порога физического развития, после которого мужское тело уже не так привлекает женщин. Так что можно не бояться переборщить с тренировками, отмечают исследователи.