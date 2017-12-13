Власти Швеции поблагодарили скорую из России за спасение человека в Стокгольме

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Власти Швеции поблагодарили скорую из России за спасение человека в Стокгольме

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Российские медики оказались рядом с мужчиной по счастливой случайности и оперативно оказали ему помощь.

Швеция поблагодарила работников бригады скорой помощи из Санкт-Петербурга за то, что они спасли прохожего на улице Стокгольма. Свою признательность власти страны выразили медикам через российское посольство.

— Я могу вам сказать, что такие оперативные квалифицированные действия российских врачей были встречены в Швеции с благодарностью. В частности, слова благодарности были переданы через наше посольство, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, бригада заметила эпилептика, которому стало плохо, и оказала ему помощь. После этого руководство петербургской неотложки заявило, что намерено наградить врачей за этот поступок.

Появление российских медиков на одной из улиц шведской столицы взбудоражило Сеть. Позже оказалось, что платная машина неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке.

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