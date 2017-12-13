Власти Швеции поблагодарили скорую из России за спасение человека в Стокгольме

Российские медики оказались рядом с мужчиной по счастливой случайности и оперативно оказали ему помощь.

Швеция поблагодарила работников бригады скорой помощи из Санкт-Петербурга за то, что они спасли прохожего на улице Стокгольма. Свою признательность власти страны выразили медикам через российское посольство.

— Я могу вам сказать, что такие оперативные квалифицированные действия российских врачей были встречены в Швеции с благодарностью. В частности, слова благодарности были переданы через наше посольство, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, бригада заметила эпилептика, которому стало плохо, и оказала ему помощь. После этого руководство петербургской неотложки заявило, что намерено наградить врачей за этот поступок.

Mysteriet med ryska ambulansen löst: Körde förbi akut sjuk person på väg hem till Ryssland: ”Gav första hjälpen” https://t.co/ESBDldShnJ pic.twitter.com/MTyMYPO3vZ — Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 декабря 2017 г.

Появление российских медиков на одной из улиц шведской столицы взбудоражило Сеть. Позже оказалось, что платная машина неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке.