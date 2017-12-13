ОИС ответила Трампу признанием Иерусалима столицей Палестины

Кроме того, в организации призвали мировое сообщество последовать данному примеру.

Организация исламского сотрудничества признала Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в коммюнике, распространённом по итогам внеочередного саммита организации в Стамбуле.

Участники встречи призвали другие страны последовать за ОИС и также признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей.

Как сообщается, организация поступила таким образом в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины и назвал Израиль террористическим государством.

Напомним, что 11 декабря Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Иерусалима. По мнению российского лидера, признание Иерусалима столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.