ОИС ответила Трампу признанием Иерусалима столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества признала Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в коммюнике, распространённом по итогам внеочередного саммита организации в Стамбуле.
Участники встречи призвали другие страны последовать за ОИС и также признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей.
Как сообщается, организация поступила таким образом в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины и назвал Израиль террористическим государством.
Напомним, что 11 декабря Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Иерусалима. По мнению российского лидера, признание Иерусалима столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.
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