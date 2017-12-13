Адвокат заявил, что у семьи Захарченко забрали последние деньги

По мнению представителя защиты, таким образом следствие пытается психологически воздействовать на полковника-миллиардера.

Следователи 13 декабря повторно провели обыск квартиры гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной. По словам её адвоката Александра Карабанова, при этом были изъяты последние деньги семьи.

— По мнению защиты, подобные действия следователей напрямую связаны с отказом Захарченко признавать свою вину. Именно поэтому следователи применяют такие элементы психологического воздействия на него, — сказал он.

По его словам, изъято около двух тысяч евро, медицинские документы детей, телефоны и планшеты.

В ближайшее время, как подчеркнул Карабанов, защита направит жалобы на действия следователей в Генпрокуратуру, ФСБ и суд.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября после допроса следователей Центрального аппарата СК РФ. В ходе обысков у него было обнаружено более 8 миллиардов рублей в разной валюте. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.

Ранее сообщалось, что следователи нашли и арестовали ещё 58 миллионов рублей по делу Захарченко.