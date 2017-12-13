Расстрелян "мерседес" с организатором покушения на экс-президента Абхазии

В Абхазии под Сухумом в районе села Эшера расстреляли "мерседес", в котором находился организатор покушения на бывшего президента республики Александра Анкваба — Павел Ардзинба. По данным Лайфа, он погиб на месте.

Вместе с ним был местный житель Сухума Дмитрий Хагба. От полученных ранений он также скончался.

Покушение на бывшего президента Абхазии было совершено в феврале 2012 года на автотрассе близ Гудауты. Сам Анкваб не пострадал, однако погибли его охранники. В итоге в розыск был объявлен Павел Ардзинба, которого и назвали организатором покушения.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).