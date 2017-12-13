"Мерседес" изрешетили. Опубликовано видео с места двойного убийства в Абхазии

По имеющимся данным, киллер стрелял через лобовое стекло в сидевшего за рулём Павла Ардзинбу.

Автомобиль "Мерседес", в котором в Абхазии убили двух человек, оказался буквально изрешечён пулями. На кадрах, которые получил Лайф через приложение LifeCorr, видно больше десятка попаданий в лобовое стекло.

Как стало известно ранее, под Сухумом убит в том числе организатор покушения на бывшего президента республики Александра Анкваба Павел Ардзинба. По данным Лайфа, он погиб на месте.

Видно, что киллер целился именно на сидевшего за рулём Ардзинбу.

Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.