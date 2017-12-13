Сожитель погибшей звезды "Дома-2": Она мечтала быть со мной до конца жизни

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Сожитель погибшей звезды "Дома-2": Она мечтала быть со мной до конца жизни

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Бывшая участница телестройки Мария Политова найдена мёртвой в Подмосковье. Перед смертью она употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Москвич Артём Шануров, с которым в последние годы жила экс-участница "Дома-2" Мария Политова, отреагировал на известие о её смерти.

— Она мечтала быть со мной до конца жизни. Как жаль, что иногда мечты сбываются, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211233832501200&set=a.2179248720337.2107073.1220464541&type=3&theater" target="_blank">Артем Шануров</a></p>

В комментариях под скорбным постом друзья выражают Артёму свои соболезнования и желают найти в себе силы, чтобы пережить смерть возлюбленной.

Напомним, о пропаже Марии Политовой стало известно в начале декабря. Девушку искали её друзья, родные и волонтёры. Тело Маши было найдено сегодня в одном из дачных поселков в Щёлковском районе Подмосковья. Рядом с телом Марии Политовой были найдены антидепрессанты и ополовиненная бутылка рома.

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