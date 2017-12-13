Снаряды и палатки. На Украине назвали ахиллесову пяту армии

Основной проблемой Вооружённых сил Украины является "нехватка объектов для размещения войск". Об этом заявил заместитель командующего сухопутными войсками Юрий Толочный.

— Сейчас острейшая проблема — это лагеря, куда отводятся войска для восстановления боеспособности. Лагеря эти палаточные, и после года-полутора эксплуатации эти палатки уже непригодны для жизни, — цитирует генерал-майора агентство "Оборонно-промышленный курьер".

Толочный также добавил, что армия ощущает дефицит боеприпасов. По его словам, ей необходимы снаряды советского образца, а не стандартов НАТО.