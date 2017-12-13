Поклонская удивилась уголовному делу из-за её увольнения из прокуратуры Украины

По факту увольнения депутата Госдумы Натальи Поклонской из Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил её адвокат Максим Могильницкий. Этот факт удивил даже саму Поклонскую.
— Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства, — написала она в "Фейсбуке".
Депутат также пожелала удачи "коллегам-прокурорам с Украины, которые, понятно, при таком руководстве не смогут принять законное решение".
Могильницкий отметил, что суду было предоставлено достаточно "железных фактов", свидетельствовавших о должностных преступлениях при увольнении Натальи Поклонской.
Депутат Госдумы работала в Генпрокуратуре Украины до 21 марта 2014 года, когда бывший президент Украины Виктор Янукович подписал указ о её выходе из гражданства. Позже она была назначена прокурором Крыма. В 2016 году Киев обвинил Поклонскую в госизмене.
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