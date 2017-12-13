Следствие считает, что Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в МВД РФ

Следователи, проводившие обыск у гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко, нашли документы, согласно которым он владеет замком в Лондоне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах, сотрудники правоохранительных органов считают, что недвижимость была приобретена Захарченко во время службы в МВД.

При этом адвокат Александр Карабанов, который представляет интересы Марины Семыниной, утверждает, что никаких документов о замке в Лондоне у нее не было.

Как уже сообщал Лайф, полковника Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября прошлого года после допроса следователей Центрального аппарата СК РФ. В ходе обысков у него было обнаружено более 8 миллиардов рублей в разной валюте. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.