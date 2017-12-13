Назло России. Порошенко призвал Польшу избегать исторических конфликтов

Президент Украины Пётр Порошенко призвал своего польского коллегу Анджея Дуду избегать исторических конфликтов. Лидер уверен, что рознь между странами "выгодна" России.
— У нас есть совершенно чёткое понимание, и у меня, и у господина президента — в исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия, — заявил Порошенко на брифинге с президентом Польши.
О каком именно выигрыше идёт речь, украинский лидер не уточнил.
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