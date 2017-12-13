Назло России. Порошенко призвал Польшу избегать исторических конфликтов

Президент Незалежной уверен, что от разногласий между странами выигрывает прежде всего Москва.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал своего польского коллегу Анджея Дуду избегать исторических конфликтов. Лидер уверен, что рознь между странами "выгодна" России.

— У нас есть совершенно чёткое понимание, и у меня, и у господина президента — в исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия, — заявил Порошенко на брифинге с президентом Польши.

О каком именно выигрыше идёт речь, украинский лидер не уточнил.