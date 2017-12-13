СКР возбудил уголовное дело из-за гибели младенца в больнице Калининграда

11-месячный мальчик был доставлен в медучреждение с признаками инфекции, но в госпитализации ему отказали.

В Калининграде возбуждено уголовное дело из-за бездействия медиков, которое привело к смерти маленького ребёнка. По имеющей информации, 11-месячного мальчика доставили в больницу с признаками инфекционного заболевания, но медики после осмотра отказались его госпитализировать.

На следующие сутки состояние младенца ухудшилось. Обеспокоенные родители вновь обратились за помощью к медикам. Мальчика согласились оформить в приёмный покой детского инфекционного отделения, но было слишком поздно: ребёнок умер от сепсиса, не дожив до своего первого дня рождения.

— Вследствие ненадлежащего исполнения неустановленным лицом из числа медицинских работников учреждения своих профессиональных обязанностей, что выразилось в ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи и несвоевременной госпитализации, 25 ноября ребёнок скончался от сепсиса (общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь), — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР Ольга Анисимова.