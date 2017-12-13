В Москве на два дня будут закрыты три станции Замоскворецкой линии

Согласно техническим требованиям они будут недоступны из-за ввода в строй новой станции "Ховрино".

В грядущие выходные, 16 и 17 декабря, в метро Москвы будут закрыты три станции северной части Замоскворецкой линии. Временно не будут работать "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская". Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

— Поезда будут курсировать только до станции "Сокол". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 18 декабря, в 5:30, — говорится в сообщении.

Для пассажиров будут организованы бесплатные поездки на автобусах с минимальными интервалами движения.

Ограничения связаны с продлением линии — вводом участка "Речной вокзал" — "Ховрино". После открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноимённого района.

— Для удобства пассажиров на время закрытия участка Замоскворецкой линии на станции метро "Сокол" будет организована постоянная работа всех кассовых окон, также на станцию временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов, — говорится в сообщении пресс-службы.