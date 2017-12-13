В Минстрое рассказали, когда ждать ипотеку под 6%

Глава министерства уверен, что в течение пяти лет процентная ставка будет снижаться и может достичь данного значения.

Российские власти рассчитывают на снижение ставок по ипотеке до 6% в ближайшие несколько лет. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

— Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, — сказал он в интервью "Известиям".

По его словам, опцией реструктуризации могут воспользоваться все семьи, которые уже имеют кредит, если с 2018 года у них появляется второй или третий ребёнок.

Ранее стало известно, что при покупке жилья на первичном рынке власти будут субсидировать ипотеку свыше 6% после рождения второго ребёнка.