В Крыму предложили послу США подучить историю

Кроме того, его упрекнули в откровенном незнании и непонимании ситуации, связанной с полуостровом.

Американский посол в России Джон Хантсман должен изучить географию и историю, прежде чем делать заявления о статусе Крыма. Такое мнение высказал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

— Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал, — сказал Полонский РИА "Новости".

По его словам, Хантсман показывает откровенное незнание и непонимание ситуации с Крымом.

Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине.

В Кремле же заявили, что вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.