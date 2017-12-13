В Крыму предложили послу США подучить историю

Читайте также

В Крыму предложили послу США подучить историю

2

Фото: ©РИА Новости/Василий Батанов

Кроме того, его упрекнули в откровенном незнании и непонимании ситуации, связанной с полуостровом.

Американский посол в России Джон Хантсман должен изучить географию и историю, прежде чем делать заявления о статусе Крыма. Такое мнение высказал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

— Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал, — сказал Полонский РИА "Новости".

По его словам, Хантсман показывает откровенное незнание и непонимание ситуации с Крымом.

Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине.

В Кремле же заявили, что вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!