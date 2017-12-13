Правительство Канады разрешило поставку летального оружия Украине

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Правительство Канады разрешило поставку летального оружия Украине

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Это решение вступает в силу уже сегодня, так как сообщение опубликовано в печатном органе кабинета министров.

Правительство Канады добавило Украину в перечень стран, в которые разрешается продавать летальное оружие. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном печатном органе кабинета министров.

— Перечень стран, в которые разрешена продажа летального вооружения, меняется в связи с добавлением в него в алфавитном порядке Украины, — говорится в сообщении Canada Gazette.

Отмечается, что изменения вступают в силу уже сегодня. Ранее поставку оружия Украине одобрили канадские депутаты.

Нужно отметить, что украинский военачальник сегодня отметил нехватку нехватку снарядов в числе главных проблем армии страны. Однако ему хотелось бы иметь в распоряжении вооружение стандартов СССР, а не НАТО.

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