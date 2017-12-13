Запрещённых веществ нет. МОК сообщил итоги перепроверки допинг-проб с ОИ-2006

Пресс-служба комиссии сообщила, что процесс повторного анализа окончательно завершён и никаких разбирательств по поводу результатов Олимпиады в Турине не ведётся.

Международный олимпийский комитет (МОК) не выявил запрещённых веществ в допинг-пробах спортсменов с зимних Олимпийских игр 2006 года в итальянском Турине. Отчёт об итогах повторной проверки опубликовала пресс-служба комиссии.

— МОК подтверждает, что повторный анализ всех проб, собранных во время Олимпийских игр 2006 года в Турине, был завершён и он не привёл к обнаружению каких-либо положительных проб. Никаких разбирательств не ведётся, и этот процесс повторного анализа окончательно завершён, — говорится в сообщении.

На ОИ-2006 сборная России завоевала 22 награды: восемь золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Это первая Олимпиада, с которой проводимая МОК перепроверка допинг-проб не выявила положительных тестов. Повторному анализу со стороны комиссии также подверглись пробы с Олимпийских игр 2008, 2010, 2012 и 2014 годов.