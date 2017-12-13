Мэр Колпино получил восемь лет тюрьмы за разбой в 2003 году

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, хотя свою вину мужчина отрицает.

Глава муниципального образования "Колпино" Вадим Иванов приговорён к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение. Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что ему назначено наказание в виде пребывания в колонии строгого режима. Иванов свою вину не признал. Согласно информации прокуратуры, приговор ещё не вступил в законную силу.

Отметим, что 29 сентября 2016 года Вадим Иванов был заключён под стражу. Ему были выдвинуты обвинения за участие в разбойном нападении на жительницу Питера Ольгу Макину в октябре 2003 года.